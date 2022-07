Prefeito Paulo Barros, procuradora jurídica, Dra. Hellen Bon, secretários Hudson Monnerat e Luiz Carlos dos Santos, o Presidente da Câmara, Carlos Gastão, o Procurador da Câmara, Dr. Glieber Tardin, Dra Martina Paiva - Divulgação

Prefeito Paulo Barros, procuradora jurídica, Dra. Hellen Bon, secretários Hudson Monnerat e Luiz Carlos dos Santos, o Presidente da Câmara, Carlos Gastão, o Procurador da Câmara, Dr. Glieber Tardin, Dra Martina PaivaDivulgação

Publicado 04/07/2022 13:56

Na última quinta-feira, (30/06), o prefeito Paulo Barros juntamente com a procuradora jurídica, Dra. Hellen Bon, encaminharam à Câmara Municipal os projetos de Lei Complementar, que acresce no quadro permanente do Poder Executivo do Município de Bom Jardim, o quantitativo de vagas de cargos públicos de diversas categorias, com ingresso por meio de concurso público a ser realizado em breve.

Estiveram presentes na Câmara os secretários Hudson Monnerat e Luiz Carlos dos Santos, o Presidente da Câmara, Carlos Gastão, o Procurador da Câmara, Dr. Glieber Tardin, Dra Martina Paiva e os vereadores.

Agora o Poder Executivo aguarda a apreciação e aprovação do legislativo para finalizar a etapa de realização do Concurso público.

De acordo com a mensagem enviada à Câmara, há a expectativa de abertura de 140 vagas imediatas para atendimento à população bom-jardinense.