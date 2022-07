Prefeito Paulo Barros, o chefe-geral de Governo Hudson Monnerat, Jalver Litz e os vereadores Carlos Gastão e Michel Soares acompanharam o pontapé inicial do investimento na Unidade Básica de Saúde - Divulgação

Publicado 22/07/2022 23:11

O primeiro passo já foi dado para a construção de uma Unidade Básica de Saúde em Banquete. Devido às condições estruturais não condizentes do antigo prédio para atender a inúmeras demandas locais, a prefeitura de Bom Jardim, por meio da secretaria de Obras, fez a demolição do imóvel que, por décadas, serviu como base de atendimento aos moradores do Terceiro Distrito.



O início das obras começará em agosto, e a previsão para que construção esteja pronta é de 8 meses. O valor do empreendimento municipal está orçado em mais de 1.000.000,00.



Nesta manhã, dia 21, o prefeito Paulo Barros, o chefe-geral de Governo Hudson Monnerat, Jalver Litz e os vereadores Carlos Gastão e Michel Soares acompanharam o pontapé inicial do investimento na Unidade Básica de Saúde