Projeto "Quem ama cuida" chega a alunos de Bom JardimDivulgação

Publicado 05/07/2022 18:07

Iniciativa integrante do projeto social "Quem ama, cuida", da Secretaria de Educação, o trabalho da Comissária de Menores de Bom Jardim, Elizabeth Eggdorne, foi recebido na Escola Cézar Monteiro, no Alto de São José.

A intenção é atrair a atenção de alunos da rede municipal de ensino sobre assuntos que precisam ser debatidos em consonância com os temas dedicados em sala de aula. Por meio da proposta "Bullying não é brincadeira", a responsável pelo comissariado no município contribui de forma pró-ativa no sistema de ensino da cidade.