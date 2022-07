Nutricionistas Flávia Cordeiro e Márcia Costa idealizadoras do projeto de alimentação saudável - Flávia Cordeiro

Publicado 08/07/2022

O incentivo à alimentação saudável na fase infantil pode formar adultos com um estilo de vida desapegado de produtos industriais, facilmente encontrados nos supermercados e lojas de fast food. A inclusão de frutas e legumes, por exemplo, no dia a dia de crianças, pode ser uma tarefa difícil, mas não impossível.

Para dar embasamento nutricional aos 62 estudantes da Escola Edmo Benedicto Corrêa, a secretaria de Educação visitou a unidade de ensino para promover uma oficina culinária, por meio do projeto “Alimentos fantásticos”. Literalmente, a criançada colocou a mão na massa graças aos produtos que são fornecidos pela Agricultura Familiar e compõe a merenda dos educandos.

A fim de que os alunos se integrassem no preparo alimentício, o cardápio foi composto por pratos à base de espinafre, aipim e salada de frutas.

O projeto de cunho alimentar visa avaliar a possibilidade de ganho de peso entre os alunos, assim como a escassez de nutrientes que podem fazer parte do cotidiano das crianças.

O trabalho foi idealizado pelas nutricionistas Flávia Cordeiro e Marcia Costa, com o apoio do PSE (Programa de Saúde na Escolar), representado por Roberta Pinheiro, estagiárias de nutrição e membros do CAE.