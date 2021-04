Prefeito do Rio, Eduardo Paes. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 12:25 | Atualizado 02/04/2021 14:46

Publicado nesta sexta-feira pela prefeitura, o novo decreto que prorrogou as medidas de restrição na cidade do Rio de Janeiro, liberou a abertura de escolas e creches já a partir desta segunda-feira, 5. De acordo com o prefeito Eduardo Paes, as unidades terão liberdade para decidir quando irão retornar às aulas presenciais. No caso das unidades municipais, por exemplo, devem retornar na terça-feira.

"A rede municipal retornará para o ensino presencial na terça. Na segunda será de forma administrativa. As escolas que já tinham sido abertas desde a pré-escola até o segundo ano do ensino fundamental, seguindo o protocolo sanitário", explicou o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha.

Segundo ele, o planejamento dos próximos segmentos será definido nas próximas semanas. Até 24 de março, antes das medidas restritivas, foram abertas 419 escolas. Elas serão reabertas na semana que vem. A expectativa é chegar a 80% das turmas dentro dessas regras de segurança.

“Meu desejo é o de abrir a cidade inteira, bares, restaurantes e boates, ter praias cheias. Mas o que vale aqui não é meu desejo e, sim, preservar vidas. E, para preservar vidas, a gente precisa de dados científicos. As medidas restritivas, ao contrário do que apregoam alguns personagens, elas funcionam, têm resultado. Menos contato, menos transmissão. Cada queda ou estabilização nessa curva significa um conjunto de pessoas que deixaram de morrer. É disso que a gente está tratando quando, infelizmente, toma a decisão de continuar com as restrições por mais uma semana. Adoraria avançar e abrir a cidade, viver uma vida normal. Mas não dá ainda", disse Paes durante a coletiva nesta sexta-feira.

"A expectativa é que a maioria esteja aberta, mas temos 25 escolas que vão exigir intervenções. E já iniciamos obras em outras 25 - disse Ferreirinha. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou nesta sexta-feira que vai criar um sistema inteligente para a verificação de laudos médicos de pessoas com comorbidades que pretendem tomar a vacina de Covid-19. Em entrevista coletiva no Centro de Operações Rio, ele explicou que o objetivo é evitar fraudes".

Datas de retomada das atividades

Segunda (dia 5) – Escolas.



Quarta (dia 7) – Administração Pública, das 8h às 17h.



Sexta (dia 9) – Bares, lanchonetes, restaurantes, quiosques da orla e congêneres poderão receber clientes sentados às mesas, até as 21h, com tolerância de 1h para efetivo encerramento do atendimento. Após esse horário, só sistema drive-thru e fica vedado atendimento presencial ou consumo no local.



Demais estabelecimentos e serviços seguem horários específicos.



Clubes sociais e esportivos, acesso a áreas de lazer e recreação – de 11h às 21h.



Museus, galerias, bibliotecas, cinemas, teatros, casas de festa, salas de apresentação, salas de concerto, salões de jogos, circos, recreação infantil, parques de diversões, temáticos e aquáticos, pistas de patinação, atividades de entretenimento, visitações turísticas, exposições de arte, aquários e jardim zoológico – das 12h às 21h.



Demais atividades de prestação de serviços – das 12h às 21h.



Demais atividades comerciais, das 10h às 18h.



Atividades no interior de shopping e centros comerciais deverão funcionar observando as restrições de horário.