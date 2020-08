Música ao vivo em bares e restaurantes é liberada em Búzios

Búzios - Seguindo a retomada e reabertura gradual do comércio e do Turismo, o balneário com a noite mais efervescente da Região dos Lagos, o município de Armação dos Búzios, libera a partir de agora a tão esperada música ao vivo em bares, restaurantes e lanchonetes da cidade.

O Decreto Municipal n°1.465/2020 foi assinado pelo Prefeito André Granado no dia 13 de agosto de 2020, publicado no Boletim Oficial n°1.098, do dia 12 de agosto a 14 de agosto de 2020 liberando, além da música ao vivo, o que era aguardado pelos empresários e também pelo artistas locais, muito prejudicados pela pandemia do novo coronavírus, já que estão há meses sem trabalhar, autoriza também os entretenimentos compostos por comércios de jogos, parques e espaços kids; quiosques de praia localizados acima da faixa de areia (os serviços prestados dentro da extensão da praia, tais como barcos, mesas, cadeiras, e similares, ainda não estão com funcionamento permitido neste momento).

O decreto determina ainda, e estipula, que sejam cumpridos todos os protocolos sanitários de medidas de segurança e proteção ao enfrentamento a Covid-19 implementados pelo Poder Público Municipal, específicos, para cada setor do comércio, empresarial, artístico e turístico. Dentre eles, manter o distanciamento mínimo de 2 metros entre os artistas, cantores e clientes, a fim de evitar qualquer tipo de aglomeração, além da utilização de todas as medidas de higienização a fim de evitar o risco de proliferação do contágio do coronavírus.

