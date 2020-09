Atriz Larissa Manoela e famosos curtem final de semana em Búzios

final de semana estrelado no município de Armação dos Búzios, litoral do Rio de Janeiro, paraíso bucólico que é o queridinho dos famosos. Desta vez, quem veio curtir, foi a atriz e cantora Larissa Manoela, que chegou acompanhada do seu namorado, o ator Leo Cidade, que foi comemorar seu aniversário na cidade, completando 24 anos no último sábado (12). Quem também passou por lá neste fim de semana, foi o produtor e influencer digital, Rodrigo Oliver, como noticiamos com Exclusividade aqui em O Dia - Búzios - Mais um, litoral do Rio de Janeiro,. Desta vez, quem veio curtir, foi a atriz e cantora Larissa Manoela, que chegou acompanhada do seu namorado, o ator Leo Cidade, que foi comemorar seu aniversário na cidade, completando 24 anos no último sábado (12). Quem também passou por lá neste fim de semana, foi o produtor e influencer digital, Rodrigo Oliver, como noticiamos com Exclusividade aqui em O Dia - https://odia.ig.com.br/buzios/2020/09/5988195-rodrigo-oliver--produtor-e-influencer-digital-passa-fim-de-semana-em-buzios.html#foto=1

Rodrigo Oliver, ator e influencer digital curtindo o fim de semana em Búzios - Assessoria

Larissa Manoela, que ficou conhecida nacionalmente ao interpretar a personagem Maria Joaquina na novela sucesso de audiência, 'Carrossel', uma trama adaptada da original mexicana pela escritora Irís Abravanel para o SBT, surgiu de biquini, curtindo as praias paradisíacas do balneário, em passeios de lancha e arrancou suspiros e levou seus seguidores a loucura pela boa forma. O casal aproveitou sua estadia em Búzios curtindo uma piscina com a estonteante Praia da Ferradurinha ao fundo.



Larissa Manoela, atriz e cantora curtindo um fim de semana em Búzios - Reprodução do instagram

A atriz, compartilhou em suas mídias sociais uma foto ao lado do seu namorado e se declarou: 'A vida é tão incrível comigo que me trouxe você. Nada é por acaso e nossos caminhos se encontraram', derrete-se Larissa.