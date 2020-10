Dr. André Granado, Prefeito de Búzios Assessoria

Por Juarez Volotão

Búzios - O Prefeito do município de Armação dos Búzios André Granado foi afastado do cargo nesta quarta-feira (21) através de uma decisão do Dr. Raphael Baddini, Juiz titular da 2 Vara da cidade, contrariando a decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que reconheceu em agosto de 2019 que Dr. André só poderia ser afastado após esgotadas todas as possibilidades de recurso na ação civil pública. André Granado retornou ao cargo de Prefeito nesta quinta-feira (22) através do cumprimento da decisão do TJ.

De acordo com a decisão da Justiça, assinada pelo desembargador Claudio de Mello Tavares, diante do exposto, oficie-se ao Juízo de origem para cumprimento da decisão proferida por esta Presidência, em sede de suspensão de segurança, que determinou a manutenção do Sr. André Granado Nogueira da Gama na função pública de Prefeito Municipal, vigorando a presente decisão até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.