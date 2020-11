Eleitor terá segurança contra a covid no dia da votação TSE

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 08:49

Búzios - No dia 15 de novembro acontecem as Eleições Municipais. Em Búzios serão 30,6 mil pessoas que votarão em 16 unidades escolares e a Prefeitura de Búzios destaca alguns pontos importantes para o eleitor.



O horário de votação será das 7h às 17h. Por estarmos atravessando um período de pandemia do novo coronavírus, as urnas terão horário preferencial das 7h às 10h para pessoas acima de 60 anos, ou seja, os demais eleitores não serão proibidos de votar nesse horário, mas devem, se possível, comparecer a partir das 10h. O voto é obrigatório para pessoas de 18 anos até 70 anos.



No local de votação só será permitida a entrada de pessoas com máscara de proteção. Para evitar o contágio, nessas eleições não será utilizada a biometria. Cada eleitor deverá levar um documento pessoal oficial com foto e uma caneta para assinar presença. Leve também seu título de eleitor, já que nele constam informações sobre a zona e a seção eleitoral. Se preferir, baixe e instale o e-Título,que está disponível na Google Play Store Apple Store. É proibido o uso de celular na cabine de votação. A Prefeitura de Búzios destaca também a importância em respeitar o distanciamento social, evitando o contato físico.



Vale ressaltar que sexta-feira (13) termina o prazo para divulgação de propaganda eleitoral paga, seja em jornais, revistas ou na internet. Sábado (14) será o último dia para a realização de caminhadas, carreatas e passeatas, bem como para a distribuição de material gráfico, epropaganda eleitoral por alto-falantes ou amplificadores de som.



GM nas Eleições



A Secretaria de Segurança Pública de Búzios informa a atuação da Guarda Municipal durante a Eleição do dia 15 de novembro. De acordo com o Inspetor Perez, comandante da GM, 92 guardas municipais estarão à disposição do pleito. Cada local de votação contará com a presença de quatro GMs, sendo que nas seções mais movimentadas a GM também fará controle do trânsito com a presença de mais dois guardas. Um contingente de 18 guardas municipais ficará à disposição do TER de sexta a domingo. No dia 15 de novembro a operação da GM inicia às 5h com o recebimento das urnas e segue até às 18h.



A GM lembra a todos que, assim como nas outras eleições, a boca de urna é crime e deve ser denunciada.



Confira abaixo todas as unidades de votação e suas respectivas seções:



Colégio Futuro – Seções: 0075, 0076, 0077,0078 e 0147.



Creche Bárbara Wright – Seções: 0102, 0103 e 0144.



Escola Municipal Eulina de Assis Marques – Seções: 0110, 0111,0112,0113, 0130, 0142 e 0160.



Escola Municipal Eva Maria Conceição Oliveira – Seções: 0150, 0163 e 0173.



Escola Municipal João José de Carvalho – Seções: 0149, 0151, 0171.



Escola Municipal José Bento Ribeiro Dantas – Seções: 0079, 0080, 0081, 0082, 0139 e 0153.



Escola Municipal José Pereira Neves Júnior – Seções: 0115, 0122, 0127, 0134, 0137, 0141, 0143 e 0162.



Escola Municipal Manoel Antônio da Costa – Seções: 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090.



Escola Municipal Nicomedes Theotônio Vieira – Seções: 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0114, 0140 e 0165.



Escola Municipal Paulo Freire – Seções: 0091, 0092, 0093, 0094, 0095 e 0161.



Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro – Seções: 0117, 0118, 0121, 0125, 0128, 0131, 0135 e 0136.



Escola Municipal Professora Cilea Barreto – Seções: 0119, 0120, 0124, 0126, 0129, 0133, 0138 e 0145.



Escola Municipal Professora Regina da Silveira Ramos Vieira – Seções: 0148, 0152 e 0170.



Escola Municipal Vereador Antônio Alipio da Silva – Seções: 0116, 0123, 0132 e 0146.



Escola Municipal Vereador Emidgio G. Coutinho – Seções: 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0155.



Instituto Educacional de Habilitação Prof. De Formação Integral (INEFI) – Seções: 0154, 0164 e 0172.