Barreiras Sanitárias são reforçadas em Búzios Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 08:49

Búzios - Nesta sexta-feira (13), as barreiras sanitárias já estão funcionando com o apoio da Guarda Marítima Ambiental de Búzios. As equipes de saúde estão aferindo a temperatura de todos que entram na cidade e o sistema de QRcode está em pleno funcionamento. A prefeitura reforça que é notícia falsa que haverá após as eleições o fechamento total da cidade.



Ainda está em vigor apenas o decreto que prevê restrição de entrada e trânsito na cidade de domingo a quinta-feira, no horário das 0h até às 6h e de sexta-feira e sábado, no horário das 1h até às 6h. Fora desses horários não há restrição de passeio público ou utilização das praias. Respeitando protocolos de segurança sanitária, também estão em funcionamento bares e restaurantes, assim como hotéis e pousadas mantendo a ocupação máxima de 90%, obedecendo protocolos sanitários.