Homem acusado de estupro e cárcere privado em Búzios é conduzido a delegacia e não fica preso Guarda Municipal de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 08/03/2021 07:08

Búzios - Um homem de aproximadamente 31 anos foragido da Justiça por estupro e cárcere privado no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro foi conduzido a 127 Delegacia de Polícia pelos agentes da Guarda Municipal na tarde deste sábado (06).

Os Guardas que estavam de serviço pelo Centro de Búzios avistaram o acusado e o identificaram, já que o caso se alastrou pela cidade e o conduziram a unidade policial.

Na 127 DP, foi verificado outras anotações criminais na ficha do elemento, incluindo tráfico de drogas. O homem que mora em Búzios e nasceu na Bahia, não ficou preso, pois segundo informações, não existe mandado de prisão expedido para o caso.

Ainda de acordo com a Guarda Municipal, o crime aconteceu no balneário e a vítima que ficou em cárcere privado, era uma menina.

De acordo com a Polícia, o caso foi desvendado através de uma denúncia, porém, ao chegarem ao cativeiro, uma residência, os policiais arrombaram o local e encontraram apenas a vítima. O homem havia fugido e não foi preso em flagrante. Hoje o crime corre na justiça e não houve ainda, por parte do juiz uma sentença, nem tampouco expediram a prisão temporária ou preventiva do acusado.