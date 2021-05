Búzios lidera ranking como a cidade da Baixada Litorânea que mais salva vidas na pandemia da Covid Divulgação

Por Juarez Volotão

Publicado 18/05/2021 18:53 | Atualizado 19/05/2021 09:52

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, um dos destinos preferidos dos turistas do Brasil e do mundo, lidera o ranking da cidade que mais salvou vidas durante a pandemia da Covid-19 na Baixada Litorânea.

Com 4.507 pessoas curadas, Búzios é a cidade da Região dos Lagos com menor taxa de letalidade ao coronavírus por ter investido, desde o início da pandemia, em políticas públicas voltadas à saúde e uma boa gestão dos recursos públicos, incluindo a abertura de novos leitos e a troca de uma tenda de triagem, instalada no município, para um Hospital de Campanha exclusivo para atendimentos de pacientes com suspeita da doença.

O balneário apresenta a menor taxa de letalidade da Baixada Litorânea com o índice de 0,012%. Em segundo lugar está Iguaba Grande com 0,024%, seguido de Casemiro de Abreu com 0,025%. O município de Araruama aparece com 0,031%, Rio das Ostras figura com 0,035%, seguido de São Pedro da Aldeia com 0,042%, acompanhado de Arraial do Cabo com 0,051%. Cabo Frio e Saquarema aparecem em última posicão no ranking com 0,053%.



Segundo informações, a taxa de letalidade representa a proporção de infectados que chega a óbito – ou seja, pacientes que morrem vítimas da Covid-19, em relação ao total de infectados. Ela é um instrumento importante para o monitoramento e estudo de epidemias.



Para o Secretário de Saúde de Búzios, Dr. Marcelo Amaral, 4 ações foram implementadas para este resultado ser alcançado, sendo elas o fortalecimento da Rede de Atendimento Especializado, ampliação da estrutura de atendimento hospitalar, reforço na fiscalização e campanha de conscientização: 'Desde o início do ano estamos preocupados em fortalecer a estrutura da nossa saúde. Aumentamos o quantitativo de agentes de saúde para que pudéssemos controlar e monitorar os casos de Covid-19, instalamos 3 tendas de triagem para descentralizar o atendimento, para que o paciente não precisasse se deslocar para longe de sua residência em busca de atendimento. Ampliamos a testagem, para realizarmos um diagnóstico precoce, principalmente nos pacientes a serem internados, instalamos um hospital de campanha, ampliando nossa quantidade de leitos que eram 12 e hoje possuímos 35. Aumentamos nossa capacidade de atendimento na Unidade de Pacientes Graves (UPG) de 6 leitos para 16 e aumentamos nosso quantitativo de médicos para 37 profissionais em atendimento exclusivo ao diagnóstico de coronavírus. Reforçamos o abastecimento dos nossos insumos hospitalares, para tratamento imediato aos sintomas. Em ação conjunta entre Guarda Civil, Postura e Vigilância Sanitária, a fiscalização de aglomerações e das medidas de prevenção foi intensificada em todo município. A implementação de forte campanha de conscientização da população, trouxe a colaboração dos Buzianos na fiscalização em toda a cidade”, concluiu Dr. Marcelo.



O Prefeito de Búzios, Alexandre Martins, destacou a atuação do município na pandemia: 'Quero parabenizar a atuação de todos os nossos profissionais envolvidos nesta campanha para salvar vidas que tem sido destaque nas pesquisas que apontam o serviço como eficiente e fundamental no combate à Covid-19. Esse ranking só reforça a competência do nosso sistema de saúde e nos motiva a continuar com ainda mais qualidade e dedicação para proteger toda a população', afirmou.