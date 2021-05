Em operação contra motos barulhentas e adulteradas, 30 foram abordadas e 6 infracionadas em Búzios Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 24/05/2021 07:12

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro continua com tolerância zero com motos barulhentas e com descarga adulterada e realizou mais uma operação intitulada 'descarga Limpa' neste fim de semana.

Foi realizada nesta sexta-feira (21) uma Operação da Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo, com apoio do ROMU, CProeis, Guarda Municipal e CTT, no combate às motocicletas com escapamento adulterado, que contrariam a Lei Federal 9605/98 e Lei Municipal 705/08 de crimes ambientais no que tange poluição sonora.

Publicidade

Segundo informações, A operação foi realizada na Fábrica de Gelo em Manguinhos e no bairro de José Gonçalves, e resultou em 30 motocicletas abordadas, sendo 06 infracionadas.