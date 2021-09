Búzios - Imagens de internet

Publicado 28/09/2021 13:45

Búzios - Considerado um dos maiores setores econômicos do mundo, o turismo vem assumindo importância vital para a economia de muitos países, estados e cidades. Em Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, o setor é responsável pela geração de empregos, crescimento e desenvolvimento econômico da cidade.

Nesta segunda-feira (27), “Dia Nacional do Turismo”, a cidade que atrai milhares de turistas nacionais e internacionais, demonstrou que já deu início gradativo da retomada do setor turístico, realizando seguindo todos os protocolos de combate à COVID-19, neste final de semana (24,25 e 26), dois importantes eventos que fazem parte do calendário anual do balneário buziano: o Festival da Sardinha e o Circuito das Artes.

A Secretaria de Turismo em conjunto com a Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico estão se organizando e preparando uma recepção diferenciada para receber os turistas. No mês de outubro a cidade realizará o Degusta Búzios 2021, um festival que mostra a diversidade da gastronomia local até os renomados chefes internacionais. Mais de 80 bares e restaurantes já confirmaram presença, atraindo milhares de pessoas nas últimas três semanas de outubro.



'O balneário é reconhecido internacionalmente como um dos destinos mais promissores para 2021. A Prefeitura de Búzios já se prepara para a abertura do verão 2022, o Natal Iluminado e a queima de fogos para comemorar o Réveillon em grande estilo', afirma a Prefeitura de Búzios.