Publicado 28/09/2021 13:44

Búzios - O Festival da Sardinha que aconteceu neste final de semana (24, 25 e 26) em Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, foi um sucesso. O evento que é realizado pela Sociedade Esportiva de Búzios (SEB) com apoio da Prefeitura de Búzios se consolida a cada edição, motivando os organizadores a já pensar a do próximo ano.

Segundo o secretário de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios, Luiz Romano Lorenzi, foram três dias com excelente gastronomia, com música de qualidade, com a presença da comunidade Buziana e turistas.

“Mais de mil e quinhentas pessoas passaram pelo stand da secretaria, foi um evento que já deixou gostinho de saudades, com três dias de muita cultura, gastronomia e shows”, disse Romano.