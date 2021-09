Circuito das Artes de Búzios atrai grande público pelas ruas da cidade neste fim de semana - Prefeitura de Búzios

Circuito das Artes de Búzios atrai grande público pelas ruas da cidade neste fim de semanaPrefeitura de Búzios

Publicado 28/09/2021 13:44

Búzios - Neste final de semana (24, 25 e 26), foi realizado em Búzios na Região dos Lagos do Rio o “Circuito das Artes”, um evento cultural pelas ruas, galerias e estabelecimentos da cidade, com apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, e comerciantes locais. O prefeito em exercício, Miguel Pereira, compareceu na abertura do evento para prestigiar.

Segundo o secretário de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios, Luiz Romano Lorenzi, no Circuito das Artes a cidade se veste de arte, com artistas expondo nas ruas o que há de melhor dentro de si.

A cidade viveu uma atmosfera belíssima, com mais 150 artistas na cidade, com apresentações de orquestras, balés e pinturas nas Ruas das Pedras e Praça Santos Dumond e arredores. Um público maravilhoso, que movimenta economia de nossa cidade, disse Romano.

O evento, que faz parte do calendário cultural do município, tem a criação e realização de Flory Menezes e Luciana Fajardo com produção de Fernanda Guimarães.