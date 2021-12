Confira 10 dicas para quem vai a Búzios neste verão - Divulgação

Publicado 09/12/2021

Búzios - A alta temporada chega ao balneário de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, e quem é marinheiro de primeira viagem fica cheio de expectativas para a viagem que tanto planejou. E para não passar perrengue, o escritor Fernando Bertozzi, a convite do Dia, dá 10 dicas para que você possa desfrutar as belezas da cidade conhecida como o ‘balneário mais charmoso do Brasil’: Armação dos Búzios.

Conhecido como “Garoto de Búzios", o escritor Fernando Bertozzi é morador nativo do município e tem grande notoriedade na mídia por divulgar sua amada cidade. Formado em turismo, em 2019 foi supervisor na Secretaria de Turismo de Búzios e hoje ocupa o cargo de gerente. Sua atuação como gestor e influenciador é divulgar a cidade e trazer mais turistas para desfrutar Búzios. Em 2020, Fernando foi apresentador do programa turístico “Meu Pedaço do Brasil” exibido em rede nacional pela TV Brasil em um episódio que falava exclusivamente de Búzios.

Então vamos lá! Está com viagem marcada para Búzios nesta temporada? Então revelaremos dicas incríveis sobre a cidade. E mesmo que não vá agora, guarde essas informações para outra ocasião.

1 - Ir de carro ou de ônibus?

Das duas formas. Mais uma outra forma de ir a Búzios com conforto é o transfer. Carro, van ou ônibus de viagem, as empresas costumam buscar em aeroportos e deixar no local que o turista está hospedado sem burocracias e sem estresses. É bem melhor chegar e ter alguém te esperando com tudo pronto, né? Esse serviço é feito pela empresa Marinho Turismo. De ônibus, em linha regular, o ponto de chegada é no centro da cidade e tem ponto de táxi ao lado. De carro, vai ter a dificuldade de conseguir estacionamento porque a cidade vai estar bem cheia e irá perder horas no trânsito em vez de estar curtindo o dia.

2 - Qual melhor praia?

Existem praias de todos os tipos em Búzios. As praias do norte costumam ter águas mornas e calmas. As praias do sul possuem águas geladas e o mar um pouco mais agitado. Existem praias desertas e selvagens, e outras com estrutura de restaurantes e quiosques. São mais de 20 praias, por isso é muito difícil citar, pois cada uma tem um perfil diferente. As praias que acho mais bonitas são: Praia Rasa (Ponta do Pai Vitório), Ferradurinha, Brava, Olho de Boi (nudismo) e Geribá. Também existe a opção de táxi marítimo, que leva de uma praia a outra com preços tabelados de aproximadamente R$10 a R$30 por pessoa.

3 - Quais os eventos de fim de ano?

Búzios recebe muitos eventos anualmente. No ano novo, diversos eventos privados de alta qualidade acontecem na cidade. Boates e beach clubs funcionam com uma variedade de eventos diariamente. Está acontecendo na cidade o “Natal Luz”, a cidade está enfeitada com o espírito natalino. Shows de diversos cantores famosos estão confirmados em eventos privados na cidade com ingressos que variam de aproximadamente R$80 a R$1.000.

4 - Onde comer?

Difícil responder. Não por falta de opção, e sim porque há muitas opções. A diversidade gastronômica em Búzios é notória pela grande quantidade de restaurantes na cidade. No centro da cidade existe a badalada Rua das Pedras, Rua Manoel Turíbio de Farias e Orla Bardot com uma extensa variedade de cardápios. Outra opção é o complexo gastronômico Porto da Barra, na Praia de Manguinhos, que possui um público seleto por conta da refinada gastronomia e o famoso pôr do sol.

5 - E a vida noturna?

Búzios é uma cidade que não pára a noite. Os restaurantes e bares ficam abertos até 1h da manhã nos finais de semana. E em dias de semana, por volta de 23h. E não existe domingo na cidade, a cidade funciona todos os dias. Na Rua das Pedras e Orla Bardot possuem bares com DJs ou música ao vivo e boates que funcionam até o dia amanhecer.

6 - E se chover?

Se chover, existem outras formas de não perder a viagem. Visitar o Espaço Cultural Zanine que recebe diversas exposições todo ano. Assistir um filme no Gran Cine Bardot, que é um cinema histórico e cultural na cidade. E claro, a melhor opção é escolher um restaurante e desfrutar a boa gastronomia buziana.

7 - Quais os passeios?

Existem diversas opções de passeios em Búzios. No mar, existem passeios de escuna de aproximadamente três horas que passam pelas praias da parte norte: Tartaruga, Canto, Armação, Ossos, Azeda, Azedinha, João Fernandes e João Fernandinho. E claro, também passa pelas ilhas Feia e Branca. Se preferir um roteiro animado no mar, existe a opção de fazer o mesmo percurso de catamarã, com DJ animando o passeio. Também existe o passeio de trolley, que visita os mirantes da cidade acompanhado de um guia de turismo. Outro tipo de passeio muito procurado, é o de bugre, que também visita praias e mirantes. E se prefere algo cultural, existe a rota escravocrata realizada pelo Quilombo de Baía Formosa, onde mostra e conta a história quilombola da cidade.

8 - Uber funciona na cidade?

Na alta temporada funciona normalmente. É comum os aplicativos Uber e 99, e há pontos de táxis credenciados com preços tabelados. Existem também opções de van regular que circulam pela cidade a R$4,00 por pessoa.

9 - Posso levar meu pet?

Existem muitos hotéis e pousadas que estão acostumados a receber animais de estimação. Sempre é bom pesquisar se o meio de hospedagem é pet friendly, mas acredito que não será difícil de encontrar.

10 - Búzios é uma cidade segura?

Comparando a diversas cidades do Brasil, Búzios é uma cidade tranquila e segura. O índice de furto e violência é extremamente baixo quando tratamos de uma cidade com menos de 40 mil habitantes.

A pequena vila de pescadores que encantou a atriz francesa Brigitte Bardot na década de 60 é recheada de misticismo, tradição, arte e curiosidades. Búzios é um excelente destino para quem busca sol, boa culinária e cultura. Visite Búzios!