Búzios intensifica fiscalização de ordenamento na cidadeDivulgação

Publicado 09/12/2021 13:33

Búzios - A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Segurança e Ordem Pública está realizando várias ações no ordenamento da cidade para a chegada do verão. Nesta quarta-feira (08) a equipe de Postura fez uma operação no Centro da cidade e na Praça dos Ossos para coibir a abordagem dos estabelecimentos comerciais.

De acordo com o Decreto nº 1.491, 16 de setembro de 2020, Art. 25, são proibidos os abordadores em logradouro público. A Fiscalização de Postura está notificando os comerciantes que praticam este tipo de tática para atrair os clientes.

Durante esta semana (06 a 10) outras ações estão sendo realizadas na cidade pela secretaria, através da Fiscalização de Postura.



Na Praia de João Fernandes ocorreu Fiscalização em todos os Quiosques e permissionários, para não utilizarem recipientes de vidro, assim como objetos cortantes na areia da praia e na Praia Brava, com a Fiscalização para retirada de entulhos e material de obras em terrenos baldios na estrada da Brava.