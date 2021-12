Campanha Natal Sem Fome, da ONG Educação Para a Paz, de Búzios, já começou - Divulgação

Campanha Natal Sem Fome, da ONG Educação Para a Paz, de Búzios, já começouDivulgação

Publicado 05/12/2021 12:17

Búzios - Dezembro chegou e, com ele, a campanha Natal Sem Fome, da ONG Educação Para a Paz, de Búzios. As doações de alimentos e cestas básicas podem ser entregues na Golden Prana (Porto da Barra, loja 27 - Manguinhos), até o dia 15 de dezembro. Toda a arrecadação será levada para famílias do bairro de Maria Joaquina.

E como a turminha é grande e adora uma brincadeira, bolas de futebol e de vôlei também são muito bem-vindas! Os horários de recebimento das doações são os seguintes: de segunda a sexta, das 13h às 20h; sábado e domingo, das 10h30 às 21h

Caso não possa levar até a Golden Prana, entre em contato pelo whatsapp (22) 9-9943-1356 que a ONG cuida da logística. O importante é ajudar!

Natal Sem Fome – Ong Educação Para a Paz

Arrecadação até 15 de dezembro

Local: Golden Prana - Porto da Barra, loja 27 - Manguinhos

Horários: de segunda a sexta, das 13h às 20h; sábado e domingo, das 10h30 às 21h

Informações: (22) 9-9943-1356 – whatsapp

Sobre a ONG Educação Para a Paz

Com um espaço no bairro de Maria Joaquina, a ONG desenvolve projetos sociais o ano todo. Um deles é o “De Mãos Dadas”, que oferece cursos de Corte, Costura e Modelagem para mulheres da comunidade, além de quatro oficinas relacionadas à moda: Crochê, Bordado, Arte Manual & Bijuterias e Pintura em Tecidos.

Para os pequenos que perderam o ano letivo por conta da pandemia, a ONG oferece aulas de Alfabetização e Reforço Escolar e lanche. Os maiores de idade contam com o curso de Alfabetização para Adultos.

Para manter todas as atividades, a ONG tem a ajuda de professores voluntários e recebe doações, além de contar com a venda das roupas e acessórios produzidos pelas alunas das oficinas. Todo o material segue para a loja da ONG, a Golden Prana, no Porto da Barra. O valor arrecadado é 100% revertido para os projetos sociais.

Além de ensinar a ler, escrever, fazer contas e ter um ofício, a ONG trabalha também a saúde emocional das crianças e dos adultos. Antes de começar cada aula ou oficina, uma equipe de terapeutas coordena atividades de bem-estar para os beneficiários.

A sociedade de toda a Região dos Lagos pode colaborar durante todo o ano, doando lanches, alimentos, produtos de higiene, material escolar e de artesanato, além da opção de apadrinhar uma criança. Muitas famílias são assistidas com cestas básicas.

Site: www.educacaoparapaz.org.br