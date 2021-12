Alexandre Martins vistoria as obras de recapeamento da Avenida José Bento Ribeiro Dantas no Cruzeiro da Rasa em Búzios - Prefeitura de Búzios

Alexandre Martins vistoria as obras de recapeamento da Avenida José Bento Ribeiro Dantas no Cruzeiro da Rasa em Búzios

Publicado 02/12/2021 20:52

Búzios - O prefeito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio, Alexandre Martins, esteve nesta quinta-feira (02) vistoriando as obras de recapeamento da Avenida José Ribeiro Dantas, no trecho entre o bairro Rasa, localidade Cruzeiro e o Pórtico, na sede da Secretaria de Turismo.

Na ocasião o chefe do executivo conversou com a engenheira responsável pela obra (Estado) para saber detalhes da execução do projeto, que prevê: calçadas, ciclovias, ciclofaixas e asfalto. Serão aproximadamente mais de 6km de pavimentação na principal entrada de acesso à cidade.

Segundo Alexandre Martins, essa obra é uma parceria com Governo do Estado, por meio do Programa Somando Forças, que o governo conseguiu recuperar.

“A técnica responsável pela obra me garantiu que até o Natal a obra estará pronta. A drenagem e manilhamento já foram finalizadas, o meio fio está sendo concluído, a próxima etapa será o asfalto em todo o trecho. Peço desculpa a população pelo transtorno que está causando a todos, entendo que o pior da execução já foi realizado. Estamos acompanhando e aguardando ansiosos a conclusão para entregar a população antes do Natal”, disse o prefeito.