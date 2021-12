"Primeira Cantata de Natal" de Búzios se apresenta no Inefi, com Coral Municipal e orquestra - Imagem de internet

Publicado 02/12/2021 20:52

Búzios - A “Primeira Cantata de Natal” organizada pela Prefeitura de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, fará sua apresentação nos dias 10 e 11 de dezembro, a partir das 19h, na praça do Inefi, no bairro Rasa, e contará com a participação de 100 vozes do Coral Municipal e de 35 músicos da orquestra.

De acordo com informações, a Cantata de Natal apresentará um musical intitulado de ‘Almost There’(Quase Lá). O ‘Almost There’(Quase Lá) faz uma reflexão sobre o verdadeiro significado do Natal. O ouvinte irá vivenciar a emoção e o sofrimento da trajetória de Maria e José na comovente história do nascimento de Jesus. O musical mostrará que há momentos e situações na vida que parecem impossíveis de resistir, mas ainda existe a esperança de que toda dor e sofrimento passará.

O prefeito Alexandre Martins tem acompanhado de perto cada passo da formação da “Primeira Cantata de Natal” de Búzios.

‘Está chegando o grande dia, é uma expectativa muito grande. Foram meses de aulas e dedicações dos integrantes. Semana passada (23) aconteceu o primeiro ensaio geral da orquestra na quadra do Inefi, e foi emocionante. Agora falta pouco, nossa tão sonhada “Cantata de Natal” se apresentará na Praça do Inefi’, enfatizou Alexandre.

O musical foi traduzido e adaptado pela preparadora vocal do coral, Gleris Domingues e estará sob a direção artística e regência do maestro Alberto Midon. Contará também com as participações especiais do Grupo Brazilian Piper, que é uma Banda de Gaitas Escocesas de São Gonçalo-RJ e do Grupo Canto Vocal de Cuiabá-MT.