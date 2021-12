Bairro da Rasa em Búzios é escolhido para receber a casa do papai noel - Divulgação

Publicado 05/12/2021 12:16

Búzios - Pela primeira vez na história do balneário, o município de Búzios terá a sua tradicional 'casa do Papai Noel' no bairro mais populoso da cidade, a Rasa, local onde o Prefeito Alexandre Martins atende toda semana na sub-Prefeitura.

Em comemoração aos festejos de Natal, o município de Armação dos Búzios na Região dos lagos do Rio já está organizando o seu 'Natal Luz' com direito a cantata, iluminação especial em vários bairros e pontos da cidade e a casa do 'Papai Noel' ficará no bairro da Rasa.

'Pela primeira vez, nos sentimos privilegiados e com total atenção do Prefeito de nossa cidade e agora, sinto como se a Rasa pertencesse a Búzios, coisa que nunca aconteceu', afirma a moradora Maria José ao Dia que ainda afirma que a casa do papai noel está ficando linda e fará a alegria das crianças e das famílias buzianas.