Publicado 02/12/2021 20:53

Búzios - Acontece no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio entre os dias 03 e 05 de dezembro, com apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Turismo, o 1º Búzios Old School Vintage, a exposição de veículos antigos será realizada na Orla Bardot ao longo da Rua das Pedras até o Shopping Nº 1 e por toda a extensão da Turíbio de Farias.

O evento se inicia na sexta-feira (03) com a chegada dos carros, happy hour e sorteios de brindes aos participantes e no sábado (04) a partir das 15h, leilão de obras de arte, peças e veículos antigos com banda de rock embalando o público presente.

O evento é realizado pelo Búzios Clube de Veículos Antigos (BCVA) e Amantes de Veículos Antigos da Região dos Lagos (AVA).