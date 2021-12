Búzios faz reunião com representantes da Segurança Pública para planejar o ordenamento do efetivo para chegada do verão - Prefeitura de Búzios

Publicado 02/12/2021 20:53

Búzios - Nesta semana o prefeito de Búzios, Alexandre Martins, recebeu em seu gabinete o Tenente Coronel Marcos Aboud, o Secretário de Segurança e Ordem Pública, Sérgio Ferreira e os coordenadores do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) e Coordenadoria de Trânsito e Transporte (CTT) para deliberar sobre as ações de ordem e planejamento para a chegada do verão.

A pauta da reunião foi o aumento do efetivo de agentes necessários na cidade com a chegada da alta temporada. Com a retomada do turismo após a flexibilização das medidas pós pandemia, o número de pessoas aguardadas na cidade terá um aumento significativo, o que torna necessário um plano de ação estratégico que atenda a demanda.

A cidade de Búzios será um dos destinos mais procurados pelos turistas no verão, e o prefeito está empenhado em organizar a cidade para que todos possam contar com uma estrutura que atenda o turista da melhor forma possível.