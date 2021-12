Pela primeira vez na história, Búzios conta com iluminação com cabeamento subterrâneo - Divulgação

Pela primeira vez na história, Búzios conta com iluminação com cabeamento subterrâneoDivulgação

Publicado 03/12/2021 14:11 | Atualizado 03/12/2021 14:20

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro sai na frente e recebe, pela primeira vez na história, iluminação com cabeamento subterrâneo, que já deve estar pronta para a 'Cantata de Natal' e o 'Natal Luz' da cidade.

Segundo informações, a Praça do Inefi é a primeira contemplada do balneário com esse avanço em iluminação, que visa, não só unir o que há de mais novo em tecnologia, quanto tornar tudo esteticamente mais bonito e sem aquela poluição visual.

Ainda de acordo com informações, outros pontos, praças e localidades de Búzios também serão contemplados com a iluminação com cabeamento subterrâneo em breve.