Búzios é pioneiro em incluir óleo de cannabis medicinal na relação municipal de medicamentos essenciaisDivulgação

Publicado 09/12/2021 13:33

Búzios - A Prefeitura de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, incluiu o óleo de Cannabis Medicinal na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume). A inclusão foi editada no último dia 1º de dezembro, através da portaria nº 002/2021.



De acordo com o Programa de Implantação da Cannabis Medicinal da Secretaria de Saúde do município, está previsto uma parceria técnica-cientifica com a Fiocruz e a Universidade Federal Fluminense (UFF) para controle de qualidade, armazenamento e distribuição, garantindo segurança e retaguarda científica para a iniciativa.

Segundo o secretário de Saúde, Leônidas Heringer, Búzios é a primeira cidade dentre os 92 municípios do estado,a incluir o óleo de cannabis medicinal para tratamentos de autismo, epilepsia refratária e dor crônica que não respondem aos tratamentos convencionais: 'É uma conquista muito grande para a saúde do município. Esse programa vai nos permitir atender 380 crianças portadoras do espectro autista e também 60 crianças com Epilepsia Refratária, que não respondem aos tratamentos convencionais, além de iniciarmos o atendimento às pessoas portadoras de dor crônica, dores oncológicos e neuropatias. Já entramos no processo de licitação para adquirirmos o medicamento e disponibilizar na rede pública municipal', declarou Leônidas.