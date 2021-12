Buziana Maria Clara ganha medalha de ouro no hipismo na VII Etapa do Ranking da Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro de Escolas 2021 - Prefeitura de Búzios

Publicado 09/12/2021 13:33

Búzios - No último domingo (05) a estudante da Escola INEFI de Búzios, Maria Clara Almeida Santos, levou o ouro na competição esportiva de hipismo da VII Etapa do Ranking FEERJ de Escolas 2021, realizado na Sociedade Hípica Brasileira, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro.

Maria Clara faz parte do Programa Força no Esporte (PROFESP) e o Projeto João do Pulo (PJP), que são desenvolvidos pelo Ministério da Defesa, com o apoio da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, no Instituto Educacional de Habilitação Profissional e Formação Integral (INEFI).

A Secretaria de Educação, Ciências e Tecnologia oferece todo o suporte para a aluno participar das competições fora da cidade.