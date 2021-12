MPF pede a demolição de parte e uma pousada em Geribá, famosa praia de Búzios - Imagem de internet

Publicado 16/12/2021 12:34

Búzios - Neste sábado e domingo (18 e 19), a partir das 9h, a Secretaria de Lazer e do Esporte do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio realizará na praia de Geribá, o torneio de Futevôlei de praia intitulado Rei de Búzios.

No sábado, a abertura do torneio terá jogos de exibição misto e amador e logo após, serão realizados os rodízios de duplas para a classificação.

No domingo, continuará a disputa entre os finalistas para que seja eleito apenas um atleta que será denominado o Rei de Búzios.