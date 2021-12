Procon de Búzios fiscaliza restaurante após intervenção da Ouvidoria do Gabinete da Prefeitura - Procon de Búzios

Procon de Búzios fiscaliza restaurante após intervenção da Ouvidoria do Gabinete da PrefeituraProcon de Búzios

Publicado 16/12/2021 12:35

Búzios - O Procon do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, após uma intervenção da Ouvidoria do Gabinete realizou nesta terça-feira (14) uma ação de fiscalização juntamente com a Vigilância Sanitária e Postura num restaurante no centro da cidade para verificar condições de higiene e documentação.

Ao chegarem ao local, as equipes de fiscalizações constataram que o referido estabelecimento já estava com suas atividades suspensas devido uma notificação imposta pela Fiscalização de Postura em 01 de dezembro de 2021.

O proprietário foi orientado a permanecer fechado até a regularização da referida notificação.