Prefeitura de Búzios realiza reforma na rampa de acesso à Praia da Ferradura - Prefeitura de Búzios

Prefeitura de Búzios realiza reforma na rampa de acesso à Praia da FerraduraPrefeitura de Búzios

Publicado 16/12/2021 12:34

Búzios - A Prefeitura do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio, através da Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem iniciou nesta quarta-feira (15), as obras de reparos na rampa de acesso à praia da Ferradura.

De acordo com o vice-prefeito e secretário de Obras, Miguel Pereira, essa rampa já foi reformada diversas vezes por governos anteriores, mas na primeira chuva, a enxurrada ia danificando aos poucos.

“Hoje vamos reformá-la com piso intertravado, que é feito com blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre uma camada de areia e travados entre si por contenção lateral e por atritos entre as peças. É um piso permeável”, explicou o secretário.