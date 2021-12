Renda dos Jogos Estudantis Universitários realizados em Búzios é revertida para causa animal - Prefeitura de Búzios

Publicado 16/12/2021 12:34

Búzios - Entre os dias os dias 13 e 15 de novembro, o balneário de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, recebeu os Jogos Estudantis Universitários – Etapa Estadual. O evento contou com a participação de quase 3.000 atletas, que disputaram em cinco modalidades diferentes: Surfe, Beach Soccer, Beach Tênis, Futevôlei e Vôlei.

O evento, que contou com a organização do Rio Universitário, Prefeitura de Búzios, projeto Rio Eco Pets e apoio do Rio Solidário, teve cunho social, além de alavancar a economia e movimentar o turismo.

Nesta segunda-feira (13) aconteceu no Rio Búzios Hotel o Evento Amigo dos Animais, para que os organizadores dos Jogos Estudantis Universitários para realizassem uma doação no valor de R$12.000,00 para ajudar na castração dos animais de rua resgatados em Búzios. Com esse valor, pelo menos cem animais abandonados serão castrados na cidade.

De acordo com o Secretaria Estadual de Agricultura, responsável pelas Políticas Públicas de Proteção Animal: “O Estado do Rio de Janeiro está se tornando uma referência em políticas de proteção e bem-estar animal e isso também é fruto de um trabalho de parceria entre as instituições públicas e privadas. Ficamos muito felizes com o resultado dessa parceria com os Jogos de Praia e acreditamos que outras ações importantes como essa virão para ajudar nossos pets. Novas parcerias são muito bem vindas”, disse o secretário.

Estiveram presentes no encontro o representante do Rio Universitário, Bernardo Egas, a ONG Rio Aqua Pets, representantes da Moeda do Bem, o secretário de Agricultura e responsável pelo RJ Pet no Estado, Marcelo Queiroz, o vice-prefeito, Miguel Pereira, o presidente da Câmara, Rafael Aguiar, o Coordenador de Eventos, Alessandro Lacerda, os vereadores Rafael Braga e Uriel, e o sub secretário de Turismo, Ricardo Valdivia.

A segunda edição do projeto jogos de praia já está prevista para acontecer novamente na cidade de Búzios, em 2022. Mas a organização ainda está definindo a data.