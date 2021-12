'Barões da Pisadinha - Divulgação

Publicado 30/12/2021 16:58

Búzios - O município de Búzios, destino turístico mais badalado da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, e que está com praticamente 100% de lotação máxima neste fim de ano e Verão, vai começar o ano de 2022 com o pé direito recebendo a banda mais bombada de 2021, 'Barões da Pisadinha', que tem recorde de execução nas plataformas digitais.

'Barões da Pisadinha' desembarca em Búzios no dia 1 de janeiro de 2022 no 'Geribá Tennis Park' para o primeiro show no balneário, abrindo com chave de ouro o novo ano, prometendo embalar e sacudir as mais de 3 mil pessoas que já garantiram seus ingressos.

Sucessos como 'Tá rocheda', 'Galera do interior', 'Zero Saudade' e muitos outros farão parte desse show, ao vivo, dos ícones do piseiro brasileiro, novo ritrmo que está em ascenção no país.