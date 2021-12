Operação Verão - Prefeitura de Búzios

Operação Verão Prefeitura de Búzios

Publicado 30/12/2021 16:04

Búzios - A Secretaria de Segurança e Ordem Pública reforçou o efetivo da Guarda-Vidas de Búzios para a Operação Verão. Hoje a subcoordenadoria conta com um efetivo de 56 guarda-vidas, divididos por plantões e distribuídos em pontos estratégicos do município.

Todos os dias às 8h a equipe de guarda-vidas se reúne no canto esquerdo da Praia de Geribá para receber as orientações do subcoordenador Rafael Fernandes. Logo após é realizada uma oração e depois divididos em grupos para cada posto de trabalho. Além dos pontos de maior atenção, que são Geribá (4 postos) e Tucuns (3 postos), eles atuam nas praias da Ferradura, Caravelas, Lagoinha e Brava. Este ano terá Guarda-vidas também em João Fernandes e Ponta do Pai Vitório nos finais de semana, devido ao maior fluxo de banhistas.

A Guarda – Vidas conta com apoio de Jet-ski, Lancha de pequeno porte e embarcação da Guarda Marítima Ambiental. Todas essas praias são locais que além de afogamentos, acontecem acidentes em costões, embarcações ou pessoas que precisam de atendimentos emergenciais como primeiros socorros.

De acordo com o subcoordenador Rafael Fernandes, a equipe está bem-preparada para receber os turistas. Importante ressaltar para os cuidados que se deve ter ao chegar à praia:

“Evite áreas de costões, tenha sempre atenção nas sinalizações das praias em relação as correntezas. Procure um Guarda-Vidas para saber sobre a praia e suas características. Cuidado com as crianças, pois elas podem se perder”.