Publicado 30/12/2021 16:03

Búzios - A Prefeitura do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro preparou um Réveillon em grande estilo na cidade que é um dos destinos turísticos mais procurados do mundo.

Serão cinco (05) pontos com queima de fogos ornamentais, de baixo estampido, para celebrar a chegada de 2022 pelo balneário.

Com o tema “Réveillon da Reconstrução”, simbolizando um novo recomeço, cheio de esperança e dias melhores para a cidade, a previsão é que o show pirotécnico deste ano, dure cerca de 10 minutos, nos seguintes bairros do município: Píer do Centro, Geribá, Rasa, Tucuns e Manguinhos.