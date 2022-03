Prefeito de Búzios visita obra em Tucuns - Prefeitura de Búzios

Publicado 07/03/2022 15:22

Búzios - O prefeito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio, Alexandre Martins e o vice-prefeito e secretário de Obras, Saneamento e Drenagem, Miguel Pereira, estiveram na manhã da última sexta-feira (04) visitando as obras de drenagem e saneamento na rua José Rodrigues, em Tucuns.

No mês passado foi realizada uma mega operação entre as secretarias de Obras, Ambiente e Serviço Público para combater o esgoto irregular no local. Mais de 80% das residências regularizaram a rede de esgoto, retirando das redes pluviais. Após essa ação, foi possível realizar a desobstrução do valão.

De acordo com o prefeito Alexandre Martins, a ideia é construir uma lagoa limpa no local dos brejos.