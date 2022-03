Búzios atinge noventa por cento de ocupação neste feriado de carnaval - Prefeitura de Búzios

Publicado 04/03/2022 14:30

Búzios - O balneário de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, vem se destacando no cenário turístico como um dos destinos mais procurados do estado neste feriado de carnaval, segundo a Associação de Hotéis do Rio de Janeiro.



De acordo com o Prefeito Alexandre Martins, as medidas adotadas pelo município no combate a pandemia do Covid-19, e os investimentos na área turística estão contribuindo de forma positiva na plena recuperação da economia, e que a cidade terá um calendário de eventos turísticos para o ano todo, erradicando a baixa temporada no município.

O Búzios Convention Visitors e Associação de Hotéis de Búzios (AHB) divulgaram que a taxa de ocupação da rede hoteleira da cidade atingiu 90% neste feriado de carnaval.



Segundo o secretário de Turismo, Dom de Búzios, o setor deve ganhar mais força com a liberação dos cruzeiros pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“A previsão é que dia 5 de março o município receba a primeira escala dos transatlânticos após esse retorno dos cruzeiros marítimos, e alguns pernoitarão na cidade. Com isso a economia continua aquecida até o início do lançamento do calendário de eventos para o ano todo. Búzios tem tudo para voltar a ser um dos destinos internacionais mais procurados do Brasil”, disse Dom.