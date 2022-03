Secretaria de Saúde de Búzios realiza apresentação de contas do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior - Prefeitura de Búzios

Secretaria de Saúde de Búzios realiza apresentação de contas do Relatório Detalhado do Quadrimestre AnteriorPrefeitura de Búzios

Publicado 04/03/2022 14:29

Búzios - Aconteceu na última quarta-feira (23) no plenário da Câmara Municipal de Armação dos Búzios a apresentação de contas do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior com objetivo de monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde prestados à população, com base nos princípios do SUS, metas e indicadores pactuados. No documento apresentado consta, também, o Relatório de Prestação de Contas, dos recursos recebidos e aplicados no Setor Saúde, referente ao mesmo período.



Seguindo os procedimentos legais a elaboração deste documento visa atender aos dispositivos da Lei Complementar nº141/2012 e da Portaria de Consolidação MS nº01/2017 e os dados apresentados correspondem a um recorte temporal sujeito a alterações em função da atualização dos sistemas. Neste terceiro quadrimestre de 2021 foi possível a retomada da rotina e regularidade de atendimentos nas unidades de Atenção Básica e a redução acentuada da ocorrência de casos de Covid-19.



Com o intuito de melhor atender as emergências durante o período de alta temporada, em que o deslocamento na cidade fica mais demorado, foi implantada uma tenda para pronto atendimento, no pátio externo da UBS da Ferradura. Segundo o relatório apresentado em destaque às obras no município, destaca-se que o ano foi finalizado com o projeto da UPA totalmente concluído, bem como o terreno para implantação definido, restando apenas a conclusão do processo licitatório para sua construção.



A partir de convênios à Secretaria de Saúde/RJ será realizado um financiamento para reforma, ampliação construção e equipamento de unidades hospitalares, o projeto de ampliação da maternidade foi incorporado a um projeto maior de reforma e ampliação geral do Hospital Municipal. No momento, o projeto físico já foi analisado pela SES e aguarda-se a avaliação de documento referente aos fluxos assistenciais.



Participaram da apresentação de contas do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior o Secretário de Saúde Leonidas Heringer Fernandes, o Vereador Uriel da Costa Pereira, a Drª Adriana Moutinho, responsável pela assessoria de planejamento da Secretária de Saúde, Drª Priscilla Gasparetto, diretora técnica do Hospital e Lucas Maia diretor geral do Hospital.

De acordo com o Secretário Leonidas, os avanços na qualidade do atendimento em saúde no município já podem ser notados pelos moradores: ” Através do apoio do Prefeito Alexandre Martins, conseguimos avançar muito nos últimos meses com a regularidade da retomada da rotina de atendimentos nas UBS, inclusive com atendimento a diversas especialidades, avanço no processo que visa a reforma e ampliação do Hospital Municipal e controle da pandemia em nossa cidade.” destacou o mesmo.