'Mais de 180 mil litros de esgoto são retirados diariamente das lagoas e praias de Búzios', afirma o Vice-Prefeito Miguel Pereira - Prefeitura de Búzios

'Mais de 180 mil litros de esgoto são retirados diariamente das lagoas e praias de Búzios', afirma o Vice-Prefeito Miguel PereiraPrefeitura de Búzios

Publicado 09/05/2022 14:39

Búzios - O vice-prefeito e secretário de Obras, Saneamento e Drenagem do balneário de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Miguel Pereira, atendeu nesta quinta-feira (05) à solicitação da Câmara Municipal de Búzios para fazer um balanço das obras no município.



Na ocasião, os nobres edis fizeram várias perguntas sobre o esgoto zero e quais as obras que estão sendo realizadas e quais estão previstas para os próximos meses.

De acordo com o secretário da Pasta, Miguel Pereira, mais de 180 mil litros diários de esgotos foram retirados desde que começou a Campanha Esgoto Zero na cidade. Só no entorno da Lagoa de Geribá e proximidades 180 residências foram notificadas. Com isso, 43.200 litros diários deixaram de poluir a praia e a Lagoa de Geribá.



“É uma vergonha. Aqui é comum jogar esgoto nas lagoas, mas nesse governo as coisas serão diferentes. Os fiscais do Ambiente notificam e dão prazo para regularizar. Se não regularizou, vou lá e tampo a saída do esgoto com cimento, e num instante eles regularizam. No Centro, um hotel com 146 apartamentos estava jogando o esgoto nas redes pluviais. Foi notificado, não resolveu, e tampei a saída com cimento. Com esta ação, este hotel deixou de poluir a praia do Centro com 35.040 litros diários de esgoto”, esclarece Miguel.



A previsão é de que até 2024 o Esgoto Zero alcance mais de 80% da cidade. Nos próximos dias começa a reforma da via que vai da rua da Linguiça até a Escola Municipal Nicomedes, onde serão instaladas manilhas para ligar o esgoto das residências na rede separativa da Prolagos.



Nesta sexta-feira (06), serão abertos os envelopes para saber qual empresa vai realizar a obra do canal de Cem Braças. E dentro de poucos dias, também será entregue a obra da rede separativa de esgoto do Capão. Ao todo, são 130 milhões de investimentos para a Prolagos resolver os problemas de saneamento básico da cidade, e que caso não aconteça, a Prefeitura assumirá os investimentos.



“Em relação a outras obras em andamento, existe todo um planejamento em andamento, mais de 44 ruas foram pavimentadas com calçadas na cidade. Ano passado foi reformada a Escola Eva Maria, a Nicomedes está pronta e as próximas serão José Bento Ribeiro Dantas e João Guelo, e a escola de José Gonçalves”, complementou Miguel.



Encerrando a sabatina, o secretário disse que todas as obras deixadas pelo governo passado estão sendo realizadas e terminadas, e que o projeto do Governo do Estado da via que liga a Rasa ao bairro da Baía Formosa será realizada em breve.