Búzios participou da 11ª Conferência Internacional de Cinema de Viana do Castelo em Portugal - Prefeitura de Búzios

Búzios participou da 11ª Conferência Internacional de Cinema de Viana do Castelo em PortugalPrefeitura de Búzios

Publicado 09/05/2022 14:39

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico, esteve participando da 11ª Conferência Internacional de Cinema de Viana do Castelo em Portugal, entre os dias 2 e 6 de maio, com a apresentação do projeto “Mar de Memória” em mesas redondas, palestras e rodas de conversa.



O projeto “Mar de Memória” contém registros em vídeos da história oral buziana, realizados através da coordenadora de pesquisa da Memória Buziana e professora Patrícia Sento Sé Pinnock.

O prefeito Alexandre Martins, além de participar da 11ª Conferência Internacional de Cinema de Viana do Castelo como gestor, também cumpre agenda de reuniões e visitações culturais com o secretário de Cultura e Patrimônio Histórico Luiz Romano Lorenzi.



Segundo o gestor, essa conferência é de extrema importância para Búzios, pois mostra a cultura do povo buziano para a União Europeia. Uma mistura da comunidade indígena, dos africanos e dos portugueses. A maioria das famílias tradicionais de Búzios, têm essa origem.

De acordo com o secretário de Cultura e Patrimônio Histórico, Luiz Romano, participar da conferência e ver os projetos da Pasta serem apresentados num evento dessa magnitude, gera a esperança de se construir equipamentos culturais em Búzios. “Ter um olhar voltado para a cultura é o nosso lema. O que mais foi falado na conferência, é que cultura não tem muros, não tem fronteiras, cultura gera pontes, que nos leva sempre uma nova oportunidade e a proposta da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios, através de seus projetos, é gerar oportunidades de salvaguardar a memória, de construir uma sociedade cada dia melhor, então estou feliz e realizado. Sei da responsabilidade de cuidar da cultura de Búzios como ela merece. Agradeço ao prefeito Alexandre Martins por acreditar e investir na Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico, por esta oportunidade, e por estar aqui conosco, representando Búzios. Cultura é para todos”, afirmou.



Além do prefeito Alexandre Martins e da equipe da Secretaria de Cultura, a Secretária da Mulher e do Idoso, Daniele Guimarães e os representantes da Casa Legislativa de Búzios, Vereador Nilton César Almeida e Josué Pereira, participam das visitas aos equipamentos culturais em Portugal.