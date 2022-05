Búzios fecha parceria com Viana do Castelo para realização de evento com participação de artistas plásticos Buzianos em Portugal - Prefeitura de Búzios

Búzios fecha parceria com Viana do Castelo para realização de evento com participação de artistas plásticos Buzianos em PortugalPrefeitura de Búzios

Publicado 12/05/2022 13:15

Búzios - A apresentação do projeto cultural “Mar de Memória” na 11ª Conferencia Internacional de Cinema de Viana do Castelo em Portugal realizada pela equipe da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios conquistou importantes parcerias entre as duas cidades.

O prefeito Alexandre Martins também participou da 11ª Conferência Internacional de Cinema de Viana do Castelo e acompanhou a equipe de Cultura por diversas cidades em visitações aos equipamentos culturais de Portugal. Também deu uma entrevista ao vivo para uma importante rede de TV local divulgando as belezas naturais da península e os pontos turísticos que atraí turistas do mundo inteiro.

De acordo com o secretário de Cultura e Patrimônio Histórico, Luiz Romano Lorenzi, ficou acertado um intercâmbio cultural entre Búzios e Viana do Castelo para a realização de um evento com a participação de artistas plásticos de Búzios. Também foram agendadas algumas reuniões remotas para darem procedimentos nas questões burocráticas das parcerias.

“Essa parceria trará um novo olhar e abrirá as portas para nossos artistas. Em todas as cidades que passamos, visitamos equipamentos culturais. Tivemos reunião no Museu da Sé, em Lisboa, onde fomos recebidos por uma equipe de museólogos. Este museu está aberto para o mundo, não foi uma simples viagem, foi um intercâmbio, um momento de mergulhar neste mar de cultura que é a Europa. Portugal atraí turistas do mundo inteiro, vive do turismo cultural, então hoje para a cidade de Armação de Búzios poder realizar uma parceria com cidades voltadas para cultura na Europa, nós só temos a ganhar. Isto é só o começo, muitas ações maravilhosas voltadas para a cultura e o turismo acontecerão através dessa nossa ida a Portugal”, afirmou Romano.



Ainda no Museu da Sé, a comitiva buziana aprendeu sobre os processos dos catálogos das exposições, dos manuseios das peças, de curadoria, de exibição do conceito que é aplicado em todas as exposições e sobre o museu vivo, onde existe a troca de informações do visitante e os técnicos do museu.

Para finalizar o secretário da Pasta, disse: “aprendemos muito em Lisboa queremos colocar tudo em prática aqui em Búzios, durante toda a viagem a pauta foi cultura. A pauta foi a construção, manutenção e preservação dos equipamentos culturais de Búzios, a valorização da cultura local. Para o governo Alexandre Martins isso nada mais é do que assumir um compromisso com a população”.