Alexandre Martins e Miguel Pereira visitam obras de reforma na Secretaria de Turismo de Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 12/05/2022 13:15

Búzios - O prefeito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Alexandre Martins, juntamente com o vice-prefeito e secretário de Obras, Saneamento e Drenagem, Miguel Pereira, visitaram nesta quarta-feira (11) as obras que estão sendo realizadas na reforma da Secretaria de Turismo de Búzios, antigo pórtico da cidade.

Na ocasião, o gestor conversou com os responsáveis da obra, vistoriou os serviços que estão sendo realizados e trocou ideias com eles e Miguel. Também afirmou que logo o prédio estará todo remodelado e pronto para receber os turistas, pois no local também funciona um Centro de Informações Turísticas do munícipio.

Durante a vistoria no local, o prefeito recebeu os secretários de Turismo, Dom de Búzios e de Serviços Públicos, Marcus Vallerius. O presidente da Câmara Municipal, Rafael Aguiar também participou da visita.