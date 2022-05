Alexandre Martins recebe Minuta do Código de Obras do município realizada pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 26/05/2022 12:54

Búzios - O prefeito de Búzios Alexandre Martins recebeu em seu gabinete nesta terça-feira (24), os representantes da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Búzios (Enarq). Eles elaboraram a Minuta do Código de Obras do Município de Armação de Búzios, a pedido do gestor, a fim de contribuir positivamente para a evolução da legislação municipal.

De acordo com Alexandre Martins, o município não possui um código de obras formal, por isso ele pediu a colaboração da Enarq. A Minuta será enviada para a Câmara Municipal de Búzios para apreciação e aprovação dos vereadores.



“A colaboração dos profissionais da Enarq é um avanço na administração municipal. A Minuta, torna o processo construtivo mais transparente, com parâmetros mais específicos para não gerar dúvidas. Irá facilitar a vida de todos: de quem vai construir, de quem vai projetar e dos órgãos municipais que vão providenciar a liberação da construção”, explica o prefeito.



Além dos representantes da Enarq, participaram do encontro o vice-prefeito e secretário de Obras, Saneamento e Drenagem, Miguel Pereira, o secretário do Ambiente, Pesca e Urbanismo, Evanildo Nascimento, o presidente da Câmara Municipal de Búzios, Rafael Aguiar e o vereador Uriel da Saúde.