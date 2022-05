Grupo "Devotos do Divino " de Búzios trabalha para a implantação da Festa do Divino em terras buzianas - Divulgação

Publicado 24/05/2022

Búzios - Um grupo de fiéis Católicos da cidade de Armação dos Búzios, vem trabalhando em parceria com a Paróquia de Sant'Anna e Santa Rita de Cássia sob a administração do Padre Cosme Navarro (Pároco) na implantação da tradicional festa do Divino Espírito Santo, uma das mais antigas manifestações de Fé e Cultura que os portugueses trouxeram para o Brasil no período Colonial.

Búzios, antigo vilarejo de pescadores que encantou Brigitte Bardot na década de 60 e que hoje é uma cidade mundialmente conhecida, vem através de iniciativas da Secretaria de Cultura e Patrimônio histórico, coletivos Caiçaras, Comunidades Quilombolas , Colônia dos Pescadores e Comunidade de Sant'Anna (fundada em 1740) trabalhando no resgate da identidade buziana, da Cultura Popular brasileira e na valorização dos povos tradicionais.

Existe em Armação dos Búzios uma atmosfera de resgate e salvaguarda da Cultura local, nunca antes visto no balneário mais badalado do Brasil, o buziano vive um novo momento, com os projetos de Cultura Popular, bem como inúmeras ações voltadas aos povos tradicionais. Um grupo de mulheres defensoras da Cultura local já fundaram uma associação "As Caiçaras de Búzios ".

Segundo alguns buzianos a festa do Divino é só a ponta do iceberg, tem muito mais para acontecer em defesa da Cultura local.

A festa do Divino tem movimentado as redes sociais dos moradores da cidade, as reuniões que acontecem quinzenalmente na histórica Capela de Sant'Anna já está se transformando em um grande coletivo de salvaguarda de bens materiais e imateriais.

Romano Lorenzi que é um dos fomentadores da implantação da Festa do Divino e que também ocupa o cargo de Secretário de Cultura e Patrimônio Histórico de Armação dos Búzios, declara-se um defensor dos coletivos de Cultura. "Uma alegria ver que o povo unido está trabalhando e construindo parcerias públicas e privadas para a realização da Festa do Divino, que está muito viva no coração dos buzianos que celebravam o Divino com a tradicional visita da Bandeira quando ainda eramos distrito de Cabo Frio, já que a festa e as Insígnias do Divino ficavam na Matriz de Nossa Senhora da Assunção em Cabo Frio. Com a emancipação perdemos esse vínculo histórico com a Festa, mas agora com a benção do Padre Cosme e a força dos devotos, a festa acontecerá em terras Buzianas. "

Tradicionalmente a festa acontece 50 dias após a Páscoa, é a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, mas em Búzios devido a esse processo de implantação, a festa acontecerá no segundo semestre, pois os devotos de Búzios contarão com a ajuda de outras cidades que já realizam a festa e que estão dispostos a colaborar e orientar na realização do festejo em terras Buzianas.

O historiador paratiense Marcell Costa Moraes tem sido um grande parceiro dos devotos buzianos, assim como a Folia do Divino da Cidade de Saquarema que há mais de 15 anos visita Búzios durante os festejos em honra a Senhora Sant'Anna.

No ano passado durante o 1° Encontro de Cultura Popular, que aconteceu no Espaço Zanine de Cultura, fez-se presente a Folia do Divino da Cidade de Penha SC, que também tem acompanhado e incentivado os devotos de Búzios na organização da festa.

A devota Luciana Lorenzi, com os olhos brilhando de alegria, consegue resumir o que será a festa do Divino em Búzios. " O Divino é fonte de Unidade e a construção da festa já mostra isso. O Divino é a luz que ilumina a Igreja e Ele tem iluminado os Devotos para que unidos e iluminados façam uma festa linda, repleta de Fé, Cultura, Amor, Paz e muita alegria.

Viva o Divino!"