Prefeito de Búzios participa de Audiência Pública sobre políticas públicas na Câmara Municipal - Prefeitura de Búzios

Prefeito de Búzios participa de Audiência Pública sobre políticas públicas na Câmara MunicipalPrefeitura de Búzios

Publicado 23/05/2022 14:17

Búzios - O prefeito Alexandre Martins participou nesta sexta-feira (20) de uma audiência pública na Câmara Municipal de Búzios realizada pela Comissão de Defesa da Mulher para tratar de segurança e políticas públicas de combate à violência contra a mulher, além dos recentes casos de feminicídio na cidade.

Na ocasião, a Patrulha Maria da Penha e a Guarda Municipal foram parabenizadas pela importante atuação do grupamento na cidade.

A audiência foi solicitada pela Frente Feminista de Búzios, Movimento de Mulheres Olga Benário, Movimento de Mulheres da Região dos Lagos e Fórum de Políticas Públicas para as Mulheres de Armação dos Búzios.

Além dos vereadores da Casa, o evento contou com a participação do juiz Raphael Baddini da 2ª Vara Cível do Fórum de Armação de Búzios, da representante do Ministério Público, Polícia Militar, do secretário de Segurança e Ordem Pública, Sérgio Ferreira, dentre outras autoridades.