Publicado 17/05/2022 14:31

Búzios - O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, na companhia do secretário de Saúde do município, Leônidas Heringer esteve, na última sexta-feira (13), no Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP) para vistoriar o início das adequações para a implantação do Centro de Tratamento e Terapia Intensiva (CTI). Após as intervenções, que seguem planejamento prévio para evitar prejuízos ao atendimento diário, a unidade contará com mais dez leitos.



Acompanhado também pela equipe do HMRP, o chefe do executivo pôde avaliar o trabalho, que está iniciando pelas manutenções necessárias. Além disso, está no planejamento de obras do município a reforma geral da unidade, nos próximos meses, que entregará mais vagas às população, somando um total de 100 leitos.



Búzios conta, atualmente, com 15 leitos de pronto socorro, dois de manutenção de vida e quatro de grande emergência no primeiro andar do hospital. Além de 37 leitos de enfermagem clínica médica, clínica cirúrgica, obstetrícia, ginecologia, pediatria e psiquiatria localizados no segundo andar. Após a implantação do CTI, a unidade hospitalar passará a contar com 10 leitos a mais.

“Estamos fazendo tudo com muito planejamento para que a obra não prejudique as atividades fundamentais do hospital, e que por conta da qualidade do serviço, não sejam necessárias novas obras em curto e médio prazo, economizando dinheiro público”, reforçou o prefeito Alexandre.