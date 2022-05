Festa De Santa Rita de Cássia é celebrada neste final de semana em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 17/05/2022 14:31

Búzios - A tradicional Festa de Santa Rita de Cássia do município de Búzios, realizada pela Paroquia de Sant’Anna e Santa Rita de Cássia em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios será celebrada com vasta programação neste final de semana, em Manguinhos.

São três dias de comemorações, com: festeiros, ladainhas, shows, barraquinhas, procissão, missa, almoço e o Pedal de Santa Rita de Cássia.

Segundo o secretário de Cultura e Patrimônio Histórico, Luiz Romano Lorenzi, a Festa de Santa Rita de Cássia acontece na cidade há mais de meio século. Este ano, a característica do evento é valorizar os músicos da cidade.

“Todos os shows são com músicos prata da casa que passaram por grandes dificuldades durante a pandemia. Nada mais justo que na festa de Santa Rita de Cássia, na retomada dos festejos da cidade, valorizar os seguimentos culturais do município”, disse Romano.

Programação:

20 de maio (Sexta feira)

19h – Novena e Santa Missa

20h30 – Show de Léo Ackerman

22h – Quarteto Forrozeira

21 de maio (Sábado)

19h – Novena e Santa Missa

21h – Show de Afrorribeirinhos

22h – JV Delírio

22 de maio (Domingo)

Dia de Santa Rita de Cássia

07h – Café da manhã (Escola José Bento Ribeiro Dantas)

08h – Largada do 4° Pedal (Em frente a Igreja de Santa Rita de Cássia)

11h30 – Chegada e entrega das medalhas (Em frente a Igreja de Santa Rita de Cássia)

12h às 14h – Almoço e entrega dos troféus (Escola José Bento Ribeiro Dantas)

18h – Solene Procissão com a Imagem de Santa Rita de Cássia

20h – Santa Missa Solene

21h – Show de Sandro Andrade

22h – Leny Moraes

23h – Escolha dos novos festeiros e encerramento dos festejos.