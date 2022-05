Búzios Jazz Festival supera todas as expectativas e reúne milhares de pessoas - Divulgação

Publicado 14/05/2022 20:27

Búzios - Milhares de pessoas compareceram na primeira noite do 'Búzios Jazz Festival', o maior evento de Jazz e Blues da América Latina que está acontecendo neste final de semana no município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

De acordo com o Secretário de Turismo, Dom de Búzios, o evento superou todas as expectativas: 'Búzios Jazz Festival supera todas as expectativas e empolga o público, milhares de pessoas, já nessa primeira noite. Fruto de um trabalho sério e comprometido com eventos de qualidade para o melhor Turismo da Região dos Lagos e um dos melhores do estado do Rio de Janeiro', afirmou ao Dia o Secretário de Turismo de Búzios.

Confira o restante da programação que acontece nesta sábado e domingo:

Praia dos Ossos

Dia 14

16h – Luca Giordano & Pichu Mojano Band (artista residente em Búzios)

17h15 – As Mulheres do blues

Dia 15

16h – Juancho Huenulef Quartet (pianista de jazz argentino residente em Búzios)

17h30 – Taryn & Trio

Palco Praça Santos Dumont – Palco principal

Dia 14

20h30 – Nico Rezende & Jazz Quintet

22h – Sax Gordon & Igor Prado and Just Groove

23h30 – Blues Beatles

Dia 15

20h – Angelo Nani & Eletric Blues Sound

21h – Victor Biglione & Wagner Tiso – Tributo a Milton Nascimento