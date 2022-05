Alunos da rede municipal de Búzios desenvolvem atividades de campo na Fazenda Campos Novos - Prefeitura de Búzios

Publicado 12/05/2022 13:15 | Atualizado 12/05/2022 13:15

Búzios - A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, por meio da Coordenação de Pluralidade Cultural, vem desenvolvendo atividades de campo todas as quintas-feiras na Fazenda Campos Novos, em Cabo Frio, nos meses de abril e maio com estudantes do Fundamental I. A ação tem o objetivo de propiciar o entendimento dos principais processos históricos do país.

De acordo com o professor e supervisor de Pluralidade Cultural, Bruno Severino, a visitação à Fazenda Campos Novos proporciona um melhor entendimento e desenvolvimento a aprendizagem, e estimula a criatividade e vontade de pesquisar no aluno. A influência da cultura africana no Brasil é inegável, e essas contribuições culturais devem ser reconhecidas e valorizadas.

O professor ressalta ainda a importância da construção do conhecimento, romper com o silêncio, com a narrativa eurocêntrica, elaborando conceitos mais amplos, contribuindo para a formação, fortalecimento e valorização da cultura do povo negro.