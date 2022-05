Idosos de Búzios terão tarde de cinema e pipoca - Imagem de internet

Publicado 17/05/2022 14:30

Búzios - Os idosos do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro terão uma tarde de cinema gratuito no balneário.

A Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria da Mulher e do Idoso, realizará no próximo dia 26 de maio, uma tarde com cinema e pipoca no Cine Bardot, na Travessa dos Pescadores, 88, Centro. A primeira sessão começa às 15h, com 60 vagas disponíveis.



De acordo com informações, o objetivo é proporcionar um momento de integração, lazer e descontração aos idosos da cidade ao longo de uma tarde no Cine Bardot.

Para garantir a sua vaga entre em contato com a Secretaria da Mulher e do Idoso por meio do telefone:

Tel.: (22) 99932-3958