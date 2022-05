Búzios

Búzios conquista primeiro lugar em evento estadual do COSEMS e FIOCRUZ com projeto de tratamento com Canabidiol

A Mostra visa estimular e fortalecer iniciativas inovadoras dos municípios, e a Clínica de CANNABIS Sativa Beija Flor no balneário ganhou pelo ineditismo no país e aplicabilidade no SUS

